Luego de protagonizar un duelo en la tercera gala de “Reinas del Show” entre ‘Villanas’ y Heroínas’, Lady Guillén expresó su incomodidad y cuestionó a sus compañeras por haberla criticado durante el confesionario realizado por el equipo de producción.

“Si me sorprende mucho Gisela y me molesta a la vez, que no me hayan dicho en mi cara, yo soy frontal y no tengo pelos en la lengua, y me gusta la sinceridad. Si alguien piensa que bailo mal, dímelo: ‘Lady bailas mal, hazlo mejor’, pero no me gusta que hablen a mis espaldas, me gusta que me digan las cosas en mi cara”, arremetió la también abogada.

La exconductora de “Tengo algo que decirte” no se mostró conforme con los cuestionamientos sobre su desempeño y falta de experiencia en la pista de baile, y consideró que entre las participantes debería primar el compañerismo.

“Yo soy enemiga de la traición, del cuchillo en la espalda, de la mentira, de la falta de sinceridad, detesto la hipocresía, no estamos acá para pelear efectivamente, pero creo que todas somos compañeras”, acotó.

Cabe señalar que la segunda temporada de “Reinas del Show” se caracteriza por tener un nuevo formato y reglas. Las participantes deben enfrentarse en un versus constante para lograr asegurar un cupo en el reality de baile.

