Vania Bludau prefirió no dar declaraciones a la prensa tras el fin de su relación con Mario Irivarren. La modelo decidió volver a Estados Unidos y desde allí emitió un extenso mensaje en Instagram tras las preguntas de sus seguidores.

“Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porqué que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación (...) Aquí no hay despecho, no hay un me gustaría volver y tengan por seguro que si tuvieran conocimiento de todo, opinarían igual que yo o peor”, comentó Vania Bludau.

“¿Que debería ir a terapia en vez de mandar a los demás? Créanme que estoy yendo para que no me vuelva a pasar lo que me pasó nunca más”, sentenció la modelo.

Vania Bludau lanza comunicado sobre el fin de su relación con Mario Irivarren

La modelo peruana Vania Bludau anunció los primeros días de abril a sus seguidores de Instagram que dejará el Perú, justo días después de que se conoció que su relación con Mario Irivarren llegó a su fin.

“Ahora sí me voy. Perdón si ya no soy muy comunicativa por este medio, el cual es el único que nos une. Prometo mejorar eso al pasar de los días. Gracias por todos sus mensajitos. Love you all”, escribió junto a la imagen de su ventana en el avión y de sus maletas en el aeropuerto.

