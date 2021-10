En la sexta gala de “Reinas del Show”, Santi Lesmes volvió a arremeter contra Vania Bludau, cuestionando su triunfó en la edición de hace dos años del programa de Gisela Valcárcel.

“Reflexionando ahora las actuaciones de Vania no entiendo como ganó hace dos años. Supongo que a lo mejor era otro nivel y como dice el dicho. ‘En el país de los ciegos, el tuerto es el rey’”, comentó el español.

“la semana pasada terminé llorando”

En conversaciones con la prensa, Vania comentó que las críticas de Santi Lesmes de la semana pasada, la hicieron llorar y, ahora, no dejará que calen en sus presentaciones.

“Me gustó muchísimo los comentarios de Tilsa y de Belén, porque lo hacen como jurado y al mismo tiempo como persona, como humanos de verdad, porque no puedes ir a su trabajo tirando hate a la gente, por más que sea su papel y a mí, la semana pasada, Santi me habló horrible”, comentó Vania.

Luego continuó con: “no voy a dejar que esos comentarios calen. La semana pasada terminé llorando. Soy una persona súper sensible y dejé que cale mucho lo que dijo (...) esos malos comentarios no deberían de ponerlos al inicio del programa porque pueden desconcentrarte”.

“Me cae tan mal”

Así lo dijo Vanía Bludau en una entrevista para el programa ‘Estás en todas’, donde en la secuencia ‘Las esferas de la verdad’, dijo que Santi Lesmes no tiene filtro para hablar.

“El español ese que está en Gisela ahorita, (Santi) me cae tan mal. Yo siempre acepto críticas, tengo años en la televisión, pero siento que él es muy crudo, cero tino para hablar. Yo puedo ser maliciosa, pero él”, opinó Vania Bludau.

“No es mala persona, yo hablo (sobre su desempeño) como jurado, me cae tan mal, es malo. Yo siempre digo que es una de dos, el que te trata así es porque le caes mal o le gustas. Yo creo que le gusto a Santi y por eso no sé (la trata mal)”, agregó la modelo.

