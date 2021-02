Tras las imágenes que difundió Magaly Medina en su programa en las que se vio a Vania Bludau usando incorrectamente la mascarilla, la modelo y exchica reality decidió responderle a aquellos que la han tildado de “irresponsable”.

A través de sus historias de Instagram, Vania Bludau aclaró que ella no participó de ninguna fiesta en Punta Hermosa, pero sí reconoció que a veces usa incorrectamente la mascarilla.

“Me están llamando irresponsable por una supuesta fiesta que ha habido el fin de semana donde nos estamos quedando y en realidad no ha habido ninguna fiesta, por mi parte les puedo decir eso, no puedo hablar por los demás”, manifestó la modelo.

Vania Bludau responde a sus detractores por usar mal la mascarilla

“Lo que sí quiero decirles es que yo sé que tengo que mejorar en el sentido de ponerme la mascarilla bien cuando estoy en la calle. Recuerden que en Miami donde radico no es necesario ponerse la mascarilla en la calle y pues tengo que acostumbrarse a eso. Hago mea culpa por eso y voy a ponerme correctamente la mascarilla”, agregó en sus historias de Instagram.

Además, no dudó en referirse a las imágenes que mostró el programa ‘Magaly TV, la firme’, en las que los grabaron caminando por el malecón de Punta Hermosa junto a varias personas.

“Y cuando enfoquen o filmen lo que estamos haciendo afuera, yo espero que filmen lo que es que salimos a correr o a pasear a esta bebé, nada más”, sentenció Vania Bludau.

