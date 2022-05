Korina Rivadeneira se presentó en la reciente edición del programa “América Hoy”, donde se refirió a la fiesta de Año Nuevo, donde ella compartió junto a Vania Bludau, Mario Irivarren y otros amigos de la televisión.

En conversación con la conductora Janet Barboza, la modelo venezolana señaló Irivarren le hacía pesadas bromas a Bludau y que ambos se reían, pero que ella no estaba de acuerdo.

“En Colán todos hablábamos de esa pareja porque era súper hermosa, se llevaban muy bien y se apoyaban en todo, pero yo soy demasiado —en exceso— detallista y he visto cosas que ella (por Vania Bludau) se reía y yo me sentía (mal). A Mario (Hart) no le permito que me diga nada, ni en lo más mínimo”, comentó Korina.

“Nunca fue tosco, siempre fue como chistoso y es su manera de ser. Ellos dos disfrutaban de eso porque se reían, pero eso a mí no me gustaba. Eso es lo único que yo he visto. Yo no le permitiría a Mario (Hart) porque a mí no me gusta sentirme mal”, añadió.

Vania Bludau acusó a Mario Irivarren de ser una persona tosca en su relación sentimental. La modelo habló con el director periodístico de Magaly Medina y le contó que su expareja la agarró del cuello en una fiesta, pero no ha brindado más detalles al respecto.

A partir de las declaraciones de Vania, distintas personalidades del entretenimiento local han opinado sobre la relación que mantenían Bludau e Irivarren. La gran mayoría coincide en que Mario tenía un problema con la ira, algo que el exintegrante de “Esto es guerra” no ha negado.

