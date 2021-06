Luego de lanzar el año pasado tres sencillos “Freak”, “No tengo” y “Cuando salga”, Vicentico decidió que ya era hora de lanzar el séptimo disco de su carrera solista, grabado entre Buenos Aires y Nueva York. “Me pasé toda la pandemia con el disco terminado y recién ahora nos pareció el momento adecuado para poder sacarlo y presentar los nuevos temas. Como no estamos tocando, tenía necesidad de comunicarme, y mi modo es la música. Fue así que sacamos “El pozo brillante”, para ver que pasaba del otro lado”, nos dice el músico y líder de “Los Fabulosos Cadillacs”.

“Caminar bajo el sol es lo único que quiero, y salir de prisión escaparme de este encierro”. La letra del tema “Cuando salga” parece que lo hubieras escrito en plena pandemia.

Es verdad, es una canción que yo escribí un año antes de esta pandemia, tiene que ver con esa clase de encierro mental y personal que sufrimos a veces. Hay algunas canciones que tienen ese poder de traspasar la vida de un modo muy certero.

Y “Freak” es un tema completamente opuesto al anterior, más desenfadado...

Es otro estilo de composición. A veces me pongo muy serio cuando estoy haciendo canciones y en ese sentido trabajo las palabras y las melodías, pero en otras ocasiones me acerco a la música de una forma más lúdica.

Hablando del proceso de creación de canciones, ¿la pandemia bloqueó la creatividad, o todo lo contrario?

Digamos que no me deprimí ni me asusté, no me pasó nada de eso. Como tengo mis instrumentos en casa y la computadora, me la pasé grabando, de ahí a que eso sea algo serio, como para usarlo, no sé. A lo mejor me sirve tener montones de ideas, como anotaciones musicales, como si en un borrador escribiera muchas palabras para usarlas cuando de repente, un día las necesito.

En “El pozo brillante” solo hay un tema que no es tuyo, “No tengo”, una versión muy personal del clásico de Nina Simone. ¿Admites que tus versiones de temas conocidos son tan logrados que les das una nueva vida?

Agradezco lo que decís, pero mira, hay infinidad de canciones que me gustan y me da ganas de versionar, muchas veces lo intento y no pasa nada, hasta que de repente encuentro una que siento que funciona y me queda como traje hecho a la medida. En general me doy cuenta que puedo hacerlo y que voy a ser muy respetuoso de lo que el autor quiso decir. Lo que sé, es que para lograr eso hay mucho trabajo detrás.

Actualmente la tendencia en la industria es la música urbana, hay quienes, desde el prejuicio, la consideran un género menor. ¿Piensas lo mismo?

Los prejuicios son cuestiones personales y mentales, yo considero que si la música te llega, te llega. Yo escucho algunos artistas de reguetón y se me mueve el cuerpo y el corazón, y escucho a otros con los que no me pasa nada. Esa gente prejuiciosa se debe dar la oportunidad de buscar entre los miles de nuevos artistas que hay y ver los que valen la pena. Hay grandes genios haciendo música increíble, hay artistas que uno escucha y te conmueven y hay otros que no te emocionan, es un poco eso. El prejuicio siempre te quita la oportunidad de sentir cosas.

¿Digamos que hay música buena o mala?

Creo hay música que hace juego con uno y otra que no. Lo de mala es como ponerlo en un inventario de algo que no tiene mucho sentido, lo que yo creo es que pasando por mi percepción, o por la tuya, uno hace y se hace con un tipo de música que te conmueve por alguna razón que no sé cuál es.

La música que uno elige finalmente se convierte en la banda sonora de tu vida.

A mí me pasa exactamente con los artistas que yo escucho y lo acepto con alegría, pero también con una virtud propia. A mis 52 años tengo canciones que vengo escuchando desde los 6, y me siguen emocionando, sigo descubriendo cosas de ellas y además me llevan siempre al mismo lugar de mis recuerdos.

Vicentico

Cantante y compositor. Gabriel Julio Fernández Capello, fundador de la banda “Los Fabulosos Cadillacs”, ha desarrollado paralelamente una exitosa carrera como solista. En 2021 lanza “El pozo brillante” , su séptimo disco en estudio.