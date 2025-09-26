El joven actor Víctor Acurio, recordado por su protagónico en la película Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo, da un nuevo paso en su carrera artística al incorporarse por primera vez a la televisión nacional como parte de la cuarta temporada de la exitosa telenovela Luz de Luna 4.

En la ficción, Acurio interpreta a Ernesto Páucar, un joven ayacuchano acusado de ser el asesino de Rubén, mejor amigo de León. Tras ser declarado inocente, Ernesto escapa hacia Lima, donde el destino lo vuelve a cruzar con León en un encuentro inesperado: allí Páucar sobrevive vendiendo caramelos, pero decide huir nuevamente al verlo. Sin embargo, guarda consigo una valiosa información que podría ser clave para esclarecer la misteriosa muerte de Gabriel, convirtiéndose en un personaje central dentro del suspenso que envuelve la historia.

Sobre este nuevo reto, Acurio comentó: “Es la primera vez que soy parte de una telenovela tan querida por el público, esta experiencia es nueva para mí. El equipo de Del Barrio me han brindado confianza y me siento muy cómodo” comentó el joven actor.

Antes de dar este salto a la televisión, Víctor Acurio se consolidó en el cine peruano gracias a su inolvidable interpretación en Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo, película hablada en quechua que fue aclamada por crítica y público por su aporte cultural y emotivo retrato de la vida andina. Asimismo, participó recientemente en la película El corazón del lobo, dirigida por el destacado cineasta Francisco J. Lombardi, reafirmando su versatilidad y proyección artística.