El jueves 13 de noviembre, el escenario de Cocodrilo Verde (Miraflores) recibirá al talentoso guitarrista, cantante y compositor Víctor “El Cholo” Miranda, quien presentará un concierto especial junto a su quinteto y reconocidos músicos invitados.

Durante el show, el artista interpretará sus canciones más recordadas, en un recorrido musical que combina la poesía, el ritmo y la emoción.

“He preparado un set de canciones muy especial para este show en Cocodrilo Verde. Será una velada única porque haremos un recorrido por toda mi discografía”, señaló Miranda.

Invitados de lujo y repertorio imperdible

La velada contará con la participación de Bárbara Romero, Pacho Mejía, Cecilia Alessandra, Lonzo Miranda y Jorge Pardo, artistas de amplia trayectoria que acompañarán a Miranda en escena.

El repertorio incluirá temas emblemáticos como “Si no estás junto a mí”, “Agazapado”, “En los caminos” y “Andar andar”, entre otros. Los asistentes disfrutarán de una fusión de ritmos afroperuanos, bossa nova, landó y pop, además de algunas sorpresas musicales.

Una carrera sólida en la música y el cine

Víctor Miranda cuenta con tres álbumes en su discografía y ha participado en la creación de bandas sonoras de producciones peruanas, como la película “Caídos del cielo” de Francisco Lombardi, y la recordada serie televisiva “Qué buena raza”.

También incursionó en la dirección musical de la ópera “Criolla Rosa de Lima”, reafirmando su versatilidad como artista integral.

En esta ocasión, estará acompañado por Eduardo Freire (bajo), Miguel Soto (teclados), Bruno Gonzales (percusión y batería) y Juan Fracchia (guitarra).

“Me acompañan grandes músicos y amigos; un ensamble muy especial para una velada irrepetible”, añadió el cantautor.

Detalles del evento

📅 Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025

Jueves 13 de noviembre de 2025 🕘 Hora: 9:00 p.m.

9:00 p.m. 📍 Lugar: Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226, Miraflores)

Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226, Miraflores) 🎟️ Entradas: S/ 50.00 — disponibles en la puerta del local o en preventa a través del enlace oficial

Datos clave