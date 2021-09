Cris Galêra, una modelo de lencería, tomó la decisión de acudir a una iglesia para casarse con ella misma y la celebración del matrimonio en Brasil lo compartió en su cuenta oficial de Instagram, generando diferentes reacciones en la caja de comentarios.

“No me avergoncé, fui a la iglesia con determinación. Hice mi propio maquillaje y peinado y todos estaban mirando porque no tenía prometido”, declaró la también influencer en diálogo con Thew New York Post.

En la mencionada red social, la brasileña aparece en la puerta de la iglesia de Sao Paulo, mostrando un vestido blanco. Además, escribió un mensaje para sus seguidores.

“¡Me desperté eh! ¡Sí, gente, es verdad! Me subí a la ola de sologamia y decidí casarme. ¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima! ¿Alguna vez te has preguntado si esta moda se pone de moda? Ja, ja. Esta noticia tuvo repercusión aquí en Brasil y en el exterior también”, escribió.

“Estoy recibiendo miles de mensajes de hombres y mujeres de todo el mundo que quieren casarse conmigo. Es una pena, porque no me voy a divorciar pronto. Una sologamia para los que no saben es el matrimonio de una persona consigo mismo. Ahora quiero que todos me feliciten”, agregó.

¿Por qué se casó con ella misma?

De acuerdo con Cris Galêra, la causa de su decisión fue que tuvo demasiados problemas en sus relaciones anteriores y, para demostrar su amor consigo misma, se dio el sí.

“Los hombres tienen dificultades para ser fieles o quedarse con una sola mujer. Quieren varias mujeres al mismo tiempo”, respondió en el mencionado medio de comunicación.

¿Se volverá a casar?

La modelo aclaró que no le cierra las puertas al amor al encontrar a la persona indicada, pero reafirmó en que ella siempre será su prioridad.

“Nunca me divorciaré, pero también si aparece un nuevo amor, querré vivir la experiencia. Pondré a la persona en segundo lugar, primero siempre seré yo”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO