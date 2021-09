Una joven, identificada como Diana Pérez Jara, regaló una motocicleta a su padrastro por ayudarla a pagar sus dos carreras universitarias, a puro esfuerzo y sacrificio, y compartió la historia de su vida, que se desarrolló en Paraguay, en una publicación de Facebook.

Según la ahora profesional todo empezó cuando se acercó a su madre para decirle la intención que tenía para estudiar las carreras de Derecho y Escribanía Pública, pero su progenitora le dejó en claro, que por su situación económica, solo tenía la posibilidad de pagar una.

“Llorando entré a mi cuarto (era muy chica y no entendía aún los compromisos de los grandes y el gran esfuerzo que hacen los padres para ponernos todo), hasta que se acercó este señor y me dijo ‘Che rajy hasypapeve ko che kuã ambaapota, Ani rejepyapy estudiata la Derecho ha Escribanía’ (hasta que me duelan los dedos voy a trabajar, pero vas a estudiar Derecho Escribanía). No saben la sonrisa que puso en mis labios y fui la hija más feliz”, escribió en la mencionada red social.

Diana Pérez narró que observó a su padrastro esforzarse al máximo, pegando y cosiendo zapatos para recaudar el dinero suficiente cada mes y pagar las carreras universitarias.

“Hace 28 años asumió un compromiso de padre, aún no siendo mis hermanos y yo sus hijos. ¡Hace 28 años ha sido el mejor papá del mundo! Mi padre biológico falleció en accidente cuando yo apenas tenía 1 año, pero me mandó un angel ‘mi papá don Derlis’”, contó.

La joven nunca defraudó a sus padres por toda dificultad que tuvieron que pasar para sus carreras, terminó, exitosamente, sus ciclos universitarios, convirtiéndose en una gran profesional.

“Un gracias grande a don Derlis, mi padre del corazón, hombre trabajador, humilde y de un corazón gigante, que como yo ama a los animales tanto así que hoy día el es el encargado del refugio de perritos que tengo. Él tenía una motito muy vieja y en ese cuántos animales ayudó. Hoy por su cumpleaños y por el amor a los animales este es su regalo”, indicó.

“¡Él me entregó dos títulos universitarios y yo le entrego este! Felicidades al señor más noble”, finalizó.

