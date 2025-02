Luego del éxito de la nueva temporada de “Betty la fea” en Prime video, las famosas actrices colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, las recordadas Marce y la peliteñida, volverán a pisar suelo peruano, esta vez para presentar su nueva obra teatral “Muertas de la risa”, el 29 de marzo en el Teatro Canout, y que pronto tendrá una gira mundial.

Las protagonistas de la novela más famosa mundialmente retornan al Perú muy felices y con toda la expectativa de volver a subirse a la tarima de un teatro en Lima. En esta oportunidad se tratará de una cómica historia, de una loca y disparatada situación, pues tendrán que destapar sus verdades y enfrentarse a una decisión que hará que el público estalle de risa.

Las siempre recordadas Lorna y Nata, encarnarán en la obra “Muertas de risa” a dos mujeres que pondrán en tela de juicio el amor que han sentido por su hombre hasta que se darán cuenta que el amor no se comparte, no se compra, no se vende y más que amar a alguien lo más importante es tener amor propio.

El público será testigo de confesiones inconfesables, de amores tormentosos y de una verdad que sorprenderá y dejará a todos precisamente muertos de la risa. Por eso, no se pierdan la oportunidad de ver a estas dos grandes actrices, en una historia llena de giros sorprendentes y con unos personajes increíblemente locos.

“Muertas de risa” es una producción de Live Experience y se presentará por única vez en Lima el sábado 29 de marzo, a las 7:00 p.m. en el Teatro Canout de Miraflores. La preventa de las entradas será desde este viernes 31 de enero hasta el lunes 3 de febrero, con el 20 % de descuento con cualquier tarjeta de pago, a través de la página web de Teleticket (https://teleticket.com.pe/muertasdelarisa)

LORNA CEPEDA Y NATALIA RAMÍREZ EN “MUERTAS DE RISA”