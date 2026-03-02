Lima se prepara para una noche de emociones intensas, nostalgia y celebración con el regreso de “Planchando el despecho 2026: Todas Vuelven”, el show musical que conquistó al público peruano y se convirtió en un fenómeno de taquilla. Este esperado retorno que será el 16 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, reunirá sobre el escenario a sus protagonistas originales: Gianella Neyra, Katia Condos, Almendra Gomelsky y Maricarmen Marín, junto al esperado regreso de Rebeca Escribens, quien no participó en la temporada 2025.

Gianella Neyra adelantó que este reencuentro tendrá una carga emocional especial tanto para ellas como para el público. “Volver a estar todas juntas es una emoción que no se puede explicar, solo se siente. Este show tiene algo muy poderoso porque nace de nuestra amistad real y del cariño que nos tenemos desde hace años. Es una única función y eso lo hace todavía más especial: quien esté ahí va a vivir algo irrepetible. Vamos a llegar con canciones que nos han marcado y que harán que el público le cante al despecho sin culpa, con fuerza, riéndose, llorando y celebrando. Esa noche nadie se va a quedar sentado”, expresó.

Por su parte, Rebeca Escribens confesó que regresar al espectáculo significa un acto de gratitud personal. “La idea de volvernos a juntar nace de la gratitud que tengo con la vida por haber conocido a estas mujeres maravillosas, que cada día hacen de mí una mejor persona. Este show es un homenaje a nuestra amistad y a todos los años que tenemos juntas”, señaló.

Escribens también destacó la emoción de compartir nuevamente escenario con el elenco completo. “Para mí es increíble estar al lado de grandes actrices y grandes personas. Poder compartir con Maricarmen será una alucinación total. Yo disfruté el espectáculo como espectadora y sentí una vibra hermosa; este regreso es una manera de agradecerle a la vida por poner en mi camino personas tan maravillosas”, añadió.