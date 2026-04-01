Lima será una de las paradas de la celebración internacional por los 35 años de Wacken Open Air, el festival alemán de heavy metal que en 2026 desarrollará una jornada global de Warm Up Parties en 35 países bajo el lema “One World, One Stage”. La activación internacional está programada para el 18 de abril de 2026, según la plataforma oficial vinculada a Wacken.

En el caso peruano, la producción informó que el Warm Up Party Wacken 2026 se realizará en el C.C. Kantaro, ubicado en avenida Tacna 225, Lima, con organización de Xaria Music en coproducción con Mass Hypnosis Management. La venta oficial de entradas se realiza a través de Ticketmaster Perú.

Una fecha peruana dentro del circuito global de Wacken

Wacken Open Air confirmó que su edición 2026 corresponde a la 35.ª edición del festival y que se desarrollará del 29 de julio al 1 de agosto de 2026 en Alemania. Como parte de ese aniversario, la marca impulsa una red de presentaciones previas en distintos países durante el 18 de abril.

Según la información difundida por los organizadores en Perú, la fecha local busca trasladar el espíritu del festival alemán al público limeño y proyectar la escena nacional dentro de esa conmemoración internacional. En ese marco, la jornada reunirá a agrupaciones representativas del metal peruano en un mismo cartel.

Las 12 bandas anunciadas para Lima

La edición peruana ha sido presentada con 12 nombres de la escena local: M.A.S.A.C.R.E, Necropsya, Por Hablar, Murder, Crownless, Metal Crucifier, Mutante, Agria, Desvirginizagore, Velvet Pasuso, Templo del Averno y Black Lion, de acuerdo con la información de la producción compartida para el anuncio.

La página de Ticketmaster identifica el evento como “Warm Up Party Wacken” y lo publica para el sábado 18 de abril de 2026 en el C.C. Kantaro. También consigna que el organizador del evento es Xaria Music EIRL.

Entradas, horarios y acceso

Las entradas están disponibles en Ticketmaster.pe. En la página de venta se muestra un precio de S/ 23.00 para el sector general, además de condiciones de acceso para público desde los 14 años acompañado por un adulto responsable, cada uno con entrada en el mismo sector.

Sobre el horario, hay una diferencia entre las piezas promocionales y la ticketera. El material entregado por la producción indica apertura a las 5:00 p. m., mientras que Ticketmaster consigna 4:00 p. m. en la ficha del evento. Por ese motivo, se recomienda a los asistentes revisar la información vigente en su entrada y en los canales oficiales antes de acudir.