Este sábado 24 de mayo, We The Lion ofrecerá dos funciones, a las 3:00 p.m. y 7:00 p.m., de su show “We The Lion 360° Experience”, una propuesta multisensorial nunca antes vista en la escena local, que promete llevar al público a un viaje emocional y artístico sin precedentes en la Cúpula de las Artes (Carpa Blanca).

Tras conquistar al público con dos funciones agotadas en el Gran Teatro Nacional en 2024 y Con más de 50 millones de reproducciones acumuladas en sus plataformas digitales, We The Lion regresa con una puesta en escena totalmente inmersiva: un escenario circular rodeado de tecnología, música en vivo, acrobacias, proyecciones, lásers y actuaciones teatrales que sumergen al espectador en una narrativa inspirada en los tres discos de la banda: Violet (2016), Kismet (2021) y TTT (2023).

La propuesta es apta para todas las edades y reúne los éxitos más queridos por su comunidad de seguidores: “Found Love”, “So Fine”, “Spirits”, “You”, “All My Demons”, además de sus últimos lanzamientos como “Take me back” y su reciente colaboración “Runaway” con Anna Carina, quien es una de las grandes invitadas de este espectáculo junto a City Woods.

Además del concierto, será toda una experiencia sin precedentes para el público que podrá acceder a una zona de “Estaciones Sensoriales”, donde ingresarán a zonas de realidad virtual, audio inmersivo, y hasta podrán grabarse cantando un tema de We The Lion con la ayuda de un productor musical. Las entradas están a la venta en Joinnus.