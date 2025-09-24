La agrupación peruana We The Lion regresa a los escenarios con el estreno de su cuarto álbum, Songs 4 BBQ’s (Canciones para Barbacoas), un disco que celebra la buena energía de compartir entre amigos y familia. La presentación en vivo se realizará este sábado 27 de septiembre en el icónico Sargento Pimienta de Barranco.

En palabras de su vocalista y fundador, Alonso Briceño, el álbum “nace de la buena energía que aparece cuando nos juntamos entre amigos o familia a hacer una parrillada un fin de semana y todo simplemente fluye”. Con un sonido renovado, la banda combina sus raíces acústicas con influencias actuales y tres colaboraciones destacadas de la escena local: Anna Carina en Runaway, Kanaku y El Tigre en Heart of Thunder y el rapero Pleito en One Life, que incorpora versos en español.

Entre los nuevos temas sobresale Free, una canción que invita a bailar y sentirse libre, cuyo videoclip se estrenará durante el concierto de lanzamiento. “Fue como armar una barbacoa musical: cada invitado trajo su sazón y el resultado fue una fiesta sonora llena de buena onda”, añade Briceño.

Con más de 50 millones de streams acumulados y un debut certificado disco de oro (Violet), We The Lion sigue consolidando su lugar en la escena internacional, tras compartir escenario con artistas como Foster The People, Vance Joy y Jack Johnson, y participar en festivales como Cruïlla (España) y SXSW (EE. UU.).

El concierto del sábado promete una experiencia cálida e íntima, fiel al espíritu del nuevo álbum. Las entradas están a la venta en Joinnus y las localidades son limitadas.