Luego del éxito de los espectáculos conceptuales WTL: 360 Experience, WTL: Symphonic y WTL: Family Day, la banda peruana We The Lion presenta una nueva propuesta original: WTL: Christmas Special, un show navideño que combina música en vivo, narrativa teatral y un ensamble sinfónico, junto a actores y artistas invitados.

El espectáculo contará con la participación de Gustavo Mayer y Nicolás Fantinato, además de los artistas invitados Nicole Favre, Greccia, Samir y Pleito.

“We The Lion Christmas Special es un musical navideño donde reinterpretamos clásicos como Jingle Bells, Silent Night y All I Want for Christmas Is You, además de nuestras canciones originales con acompañamiento sinfónico, dentro de una historia llena de emoción y magia”, explica Alonso Briceño, vocalista y fundador de la banda.

Este 1ro de diciembre, We The Lion lanzará en Spotify dos nuevas canciones navideñas, las cuales también estrenarán en vivo durante el espectáculo en el Teatro Municipal de Surco.

La obra gira en torno a Amarilo, un personaje original interpretado por Gustavo Mayer, nacido completamente amarillo, un rasgo que provocó rechazo en su familia y en su pueblo, llevándolo a vivir recluido en una cueva lejos del mundo. Sin embargo, un día descubre un pequeño hueco en la roca y, movido por el deseo de sentirse parte de la magia navideña, decide construir una chimenea para que Papá Noel (interpretado por Nicolás Fantinato) pueda llegar hasta él por primera vez. A través de humor, música y mensajes de reflexión, la obra aborda temas como la aceptación, la esperanza y la importancia de creer nuevamente en la ilusión.

“Nos gusta crear música e historias para toda la familia. Nuestro público ha crecido y esta es una forma de conectar con quienes empezaron con nosotros y con las nuevas generaciones. Además, siempre buscamos dejar un mensaje positivo porque sabemos que lo que hacemos tiene un impacto real”, agrega Briceño.

WTL: Christmas Special se presentará en el nuevo Teatro Municipal de Surco, ubicado en el Parque de la Amistad, únicamente el lunes 22 de diciembre con dos funciones: 4:00 p.m. y 7:30 p.m. El público también podrá adquirir un pase Meet & Greet para llevarse una foto con Papá Noel, Alonso y los personajes de la obra.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket: https://teleticket.com.pe/evento/we-the-lion-presenta-christmas-special-teatro-municipal-de-surco