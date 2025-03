Con más de 50 millones de reproducciones en su discografía y luego de demostrar gran vigencia con 2 “Sold Outs” en el Gran Teatro Nacional el año pasado, este sábado 24 de mayo del 2025, We The Lion presentará un espectáculo nunca antes visto que denominan como “el más ambicioso de su carrera”. El show se llevará a cabo en “La Cúpula de las Artes – Carpa Blanca”, al lado del Jockey Plaza.

“We The Lion 360° Experience es un espectáculo conceptual y multisensorial con la música de We The Lion en vivo como el hilo conductor en un escenario circular que se podrá ver desde todos los ángulos, acompañado de actos de acrobacias, actuaciones, proyecciones y mucho más. Es la puesta en escena más ambiciosa que hemos creado para darle al público una experiencia única de calidad internacional”, comenta Alonso Briceño, vocalista y fundador de la banda.

El guion del espectáculo se desarrolla basado en la historia de los 3 discos de estudio de la banda, “Violet” (2016), “Kismet” (2021), y “TTT” (2023) por lo que incluirá los éxitos más conocidos de la banda como “Found Love”, “So Fine”, Spirits”, “You”, “All my demons”, entre muchas otras, presentadas en un formato nunca antes visto apto para toda la familia.

Adicionalmente, la entrada incluye el acceso a una zona de “Estaciones Sensoriales” donde el público tendrá experiencias de realidad virtual, audio inmersivo e incluso la posibilidad de grabarse cantando una canción de We The Lion con la ayuda de un productor musical.

“Será una experiencia sin precedentes en la escena local y eso nos emociona mucho. Siempre nos proponemos innovar y llevar nuestra propuesta a un siguiente nivel y esta vez nos inspiramos en “Cirque du soleil” para dejar volar nuestra imaginación y ofrecer un espectáculo con mucha magia, tecnología y sorpresas”, complementa Paul Schabauer, guitarrista y fundador de la banda.

Adquiere tus entradas aquí: https://prime.joinnus.com/landing/we-the-lion-360-experience