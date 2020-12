La actriz, conferencista y maestra clown, Wendy Ramos contó cómo logró, hace 15 años, dejar de fumar pese a que le daba miedo hacerlo debido a que lo relacionaba con su capacidad para crear, escribir y vivir.

Así lo reveló en un mensaje en su cuenta de Instagram donde colocó una fotografía de hace aproximadamente 15 años con el cabello largo y con un cigarrillo en la mano.

“A veces extraño mi pelo largo, lo que no extraño es ese cigarro en mi mano. Empecé a fumar apenas salí del colegio y llegué a fumar tanto que ya de grande me daba miedo la idea de que al dejar de fumar dejaría de ser yo, tenía miedo de no poder crear, escribir, funcionar como funcionaba . Tenía el cigarro asociado a todo lo que hacía”, escribió en la primera parte de su mensaje.

“Lo dejé hace unos 15 años. Pedí ayuda a todos los que me rodeaban , me preparé de todas las maneras posibles y lo logré. Y tenía razón. Dejé de funcionar como funcionaba. A partir de ahí, todo fue mejor. Cada que me encuentro una de esas fotos antiguas, recuerdo este gran triunfo, gran regalo de mí para mí”, añadió la conferencista.

Hace poco, Wendy también reveló cuáles son las preguntas que se hace para aceptar un trabajo con la idea de que la ayuden a mantener sus principios. La primera pregunta es: “¿te vas a sentir orgullosa contando que estás haciendo esto?” Y la segunda: “¿Si no existiera el dinero Wendy Ramos tú harías esto?”.

“Una de las cosas que más aprecio es poder dormir tranquila. Y yo no puedo dormir tranquila cuando voy a hacer algo que mi cuerpo no lo soporta. Me pone mal”, dijo Wendy Ramos en una entrevista para el programa Dementes, podcast conducido por Diego Barrazas.