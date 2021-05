La actriz Wendy Ramos contó en redes sociales que viajó a Estados Unidos para recibir la vacuna contra el coronavirus (COVID-19). Según señaló, en marzo reservó un pasaje pero terminó cancelando los planes por ciertas restricciones que aparecían en las noticias.

Tras ver que sí era posible que los extranjeros se vacunen en EE.UU decidió volar a Miami. Tras pasar por el aeropuerto, la actriz contó que fue directo a una farmacia donde aplicaban la vacuna.

Si bien es obligatorio sacar una cita para poder vacunarse, en el momento que fue no tuvieron problemas con inmunizarla en ese preciso instante, sin cita; solo le pidieron su DNI y la dirección del hotel donde se estaba hospedando.

Wendy Ramos cuenta cómo fue su proceso de vacunación contra el COVID-19 en EE. UU.

La actriz mostró en fotografías cómo fue la vacunación, en la cual se puso un poco nerviosa por la aguja, y luego compartió una imagen con la curita que le colocaron en el brazo izquierdo.

“Me puse la Pfizer. Tengo que volver el 1 de junio por la segunda dosis. No me dolió en el momento. Ahora sí me duele un poquito, solo si choca con algo. Me dolió la cabeza toda la tarde, tomé una pastilla y ahora ya casi nada”, comentó en sus historias en Instagram sobre los posibles síntomas tras la inoculación.

Wendy Ramos en Despierta América de Univisión

