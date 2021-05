Luego que el programa “Amor y Fuego” difundió imágenes de Víctor Salas saliendo de la casa de su expareja sentimental, Arabella Pella Ato, el futbolista emitió un comunicado a través de sus redes sociales y aclaró que la modelo Macarena Vélez es su nueva pareja.

“Debido a las recientes imágenes que han salido en los medios de comunicación en las últimas horas, quiero aclarar que efectivamente Macarena (Vélez) y yo nos estamos conociendo y saliendo juntos”, se señaló en la primera parte de su comunicado.

“Debo enfatizar que yo no soy una figura que pertenece al medio televisivo (farándula) por tal motivo no estoy acostumbrado a este tipo de persecuciones y tampoco a dar explicaciones de mi vida privada y menos, de mi vida amorosa”, agregó el jugador de Deportivo Cantolao.

En su mensaje público, Víctor Salas explicó que Macarena estaba enterada que él fue a visitar a su expareja para conversar de otros temas personales.

“Por otro lado, comentarles que Macarena estaba al tanto de la conversación que tuve con la señorita (Arabella Pella Ato) mencionada en las imágenes que difundió un canal de televisión el día de hoy. Siempre he sido sincero con ella y lo seguiré siendo por el respeto que se merece al ser mi pareja”, contó.

“Por tanto, prefiero no dar detalles, ni dar explicaciones de mi vida, de lo que hago o dejo de hacer. Entiendo que ella pertenece al medio, pero yo no y no estoy interesado tampoco. De todas maneras, les agradezco por preocuparse y les pido por favor un poco de respeto y comprensión si no quiero pronunciarme más, ya que esto afecta mi situación laboral”, concluyó.

Comunicado del futbolista Víctor Salas. (Foto: @vituco24)

VIDEO RECOMENDADO

Spheffany Loza regresó a “Esto es guerra”: “Aquí todo puede pasar”

Spheffany Loza regresó a “Esto es guerra”: “Aquí todo puede pasar”