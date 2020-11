Wicho García: “Conciertos en streaming llegaron para quedarse”

Este 7 de noviembre, “Mar de Copas” anuncia “Todos los Singles: Volumen 2”, la segunda edición de este concierto online, con un renovado repertorio y sus grandes éxitos. Wicho García, integrante y fundador de la banda, habla con Correo sobre cómo han asumido en tiempo de crisis, la nueva propuesta de conciertos online.

¿Les ha sido muy difícil “reinventarse” y producir eventos virtuales?

En general, ha sido y sigue siendo muy difícil sobrevivir como artistas en una situación como la que vivimos todos y que nadie pudo imaginar. Sin embargo, las ganas de seguir adelante persisten y gracias al avance y fusión de muchas tecnologías se han logrado implementar estas nuevas plataformas de streaming en vivo que nos permiten, al menos, seguir en contacto con nuestros seguidores y adaptándonos tanto ellos como nosotros a lo que hay por el momento.

¿Cómo se siente un músico acostumbrado a las grandes masas tocando frente a unas cámaras y recibiendo likes en lugar de aplausos?

La primera vez que hicimos un concierto virtual en setiembre pasado estábamos muy nerviosos, pues no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Sin embargo, después del positivo resultado de esa primera presentación, hemos aprendido que, si bien la energía que se despliega en un concierto presencial es muy grande y fuerte en todo sentido por el espacio, cantidad de gente, volumen del sonido, luces, etc., en un concierto virtual el lado emocional se despliega mucho más intensamente entre nosotros y el público.

¿Suena raro no?

Creo que esto sucede porque el poder verlos en la intimidad de sus hogares disfrutando de nuestra música, y muchos de ellos con sus hijos, nos da una sensación de intimidad que en un concierto presencial no es posible. Hay una sensación de cercanía que pese a la distancia física es muy emotiva y energizante de una manera completamente diferente pero, no por ello, menos efectiva, es una experiencia distinta pero muy gratificante.

¿Cuándo se pueda volver a los escenarios, diremos adiós al streaming?

Creo que el streaming ha llegado para quedarse, es decir, cuando haya nuevamente conciertos masivos y presenciales, la gente podrá elegir asistir físicamente o verlo desde sus casas y, por cierto, será una bendición para quienes están fuera del país y extrañan asistir a los conciertos de sus grupos favoritos.

¿Crees que estos meses de encierro serán inspiración para discos, canciones y otras obras artísticas?

No hay manera de que no sea así. Estos tiempos que vivimos son principalmente tiempos de reflexión y creatividad, de “reinventarse”, como dicen por ahí, y recrear nuevas formas no solo de sobrevivir en lo material, sino también de dar rienda suelta a la imaginación y poder mantenernos sanos mental y espiritualmente. De hecho, el proyecto del disco nuevo que quedó detenido por la pandemia lo retomaremos el 2021, para terminarlo lo antes posible, dependiendo como se vayan dando las circunstancias.

Repertorio

"En este concierto “Todos los singles Vol. 2” presentaremos 8 de los infaltables singles y 12 que no estuvieron en el Vol. 1″, cuenta García.