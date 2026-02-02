Willem Dafoe, el actor estadounidense conocido por interpretar al “Duende Verde” en la saga de Spiderman, acaparó todas las miradas este domingo en la Bombonera. El artista asistió al partido entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys, y su presencia en uno de los palcos fue captada por las cámaras, viralizándose rápidamente en redes sociales.

Durante la tarde, se difundieron imágenes y videos que mostraban al reconocido actor con la camiseta azul y oro, lo que llamó la atención de los hinchas xeneizes y generó una ola de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios celebraron su inesperada presencia en el estadio y resaltaron lo espontáneo que se mostró en el lugar.

Dafoe lleva varios días en Argentina, donde participó en una actividad cultural en el Museo Malba. En ese espacio presentó The Souffleur, dirigida por el cineasta argentino Gastón Solnicki, que fue la razón principal de su estadía en dicho país.

La presencia del actor en la Bombonera sumó un nuevo episodio a su agenda en Buenos Aires y se convirtió en una de las noticias más comentadas del día.