Las fiestas de fin de año son un buen momento para reunirse en familia y disfrutar de un momento juntos; sin embargo, no todos pueden hacerlo. En este 2020, al actor William Levy le ha tocado celebrar lejos de sus seres queridos por motivos de trabajo.

Desde Colombia, país donde se encuentra grabando la nueva telenovela, “Café con aroma de mujer”, el actor cubano compartió un mensaje cargado de sentimiento y nostalgia.

“Hoy me encuentro celebrando la Navidad lejos de casa y extrañando a los míos, pero puedo decir que me siento un hombre muy afortunado de poder estar rodeado de personas que me han brindado mucho cariño”, inició en su mensaje de Instagram.

“Me siento afortunado de tener la familia que tengo, los amigos que tengo, de poder festejar un día tan especial en un año como este, de poder encontrarme bien de salud y a la misma vez poder hacer lo que amo. Gracias a todos ustedes que desde tantas partes del mundo me brindan tanto cariño”, añadió en su publicación.

Asimismo, William Levy agradeció a Dios por las oportunidades de trabajo y envió un afectuoso salido a sus millones de seguidores, deseándoles una feliz navidad.

“Gracias a Dios siempre por todo. Les deseo lo mejor del mundo. Disfruten de su familia y de esa gente que tanto los quiere. Que DIOS los llene de SALUD, AMOR y FELICIDAD”, sentenció Levy en su mensaje.

