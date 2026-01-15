KUSKA es una agrupación conformada por Pepe Alva, William Luna y Max Castro, ofrecerán un inolvidable concierto en el Gran Teatro Nacional de Lima el próximo 19 de febrero.

Pepe Alva, William Luna y Max Castro se reunirán nuevamente en el escenario para interpretar un repertorio basado en la música andina. El concierto incluirá algunas de las canciones más representativas del proyecto, así como versiones preparadas para esta fecha y por supuesto, todos los éxitos que el público espera de cada uno de ellos.

Los sonidos de un charango, guitarras y las voces de estos tres grandes exponentes de la música andina son parte de Kuska Perú.

“Es la unión de tres artistas que individualmente hemos calado en el corazón de mucha gente que sigue la música andina contemporánea. Queremos hacer un llamado a la integridad y unión que nos hace falta a todos los peruanos”, precisó Max Castro.

Kuska es una palabra quechua que significa “Juntos” y grafica con precisión este proyecto musical conformado por Pepe Alva, William Luna y Max Castro, tres intérpretes y compositores peruanos vinculados a la música andina y a las expresiones de raíz tradicional.

El proyecto propone una lectura contemporánea del repertorio andino, manteniendo la identidad cultural.

A lo largo de su trayectoria, Kuska ha desarrollado un trabajo centrado en la interpretación vocal y el respeto por la tradición musical peruana, consolidándose como una propuesta representativa dentro del panorama de la música andina contemporánea.

Las entradas ya están a la venta desde 50 soles a través de la página web de Ticketmaster.