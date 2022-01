En tiempos en los que la realidad obliga a tener los pies bien puestos sobre la tierra, el personaje que Ximena Díaz encarna en la telenovela “Maricucha” pareciera que solo vive en la ficción, pero no, mujeres como “Teté” Corbacho existen y la actriz lo admite. “Sí, yo creo que hay muchas como ella que viven en su nube rosa, no se quieren enterar de nada de lo que pase fuera de su entorno y buscan que nada le afecte. Es más fácil para ella vivir de espaldas a la realidad y solo le interesa lo que le pasa a su esposo y no perder sus privilegios”, dice la actriz sobre su personaje en la historia que transmite América Televisión.

¿Cuándo te proponen encarnar a “Teté”, ella tenía más o menos las mismas características o tú aportaste a la creación del personaje?

Busqué algunas referencias, leí un poco sobre mujeres con sus características, yo me la imaginé estrambótica, viviendo en su burbuja. Me imagino si lo hubiera hecho otra actriz también habría sido divertido, pero yo me la imaginé así, tal como la ven, con esa cara como que estuviera siempre en copas y sus ojos perdidos.

¿Te atreverías a criticar a tu personaje?

Como Ximena yo podría cuestionarla desde fuera, no sé si al personaje, pero sí su comportamiento que es el de una mujer clasista a quien no le importa lo que le sucede a los demás y solo busca estar bien. Como Teté la comprendo y justifico, es lo que ella aprendió desde niña, lo que le enseñaron en su casa, uno no puede hacer más si no te dieron más, ella es producto del mundo en el que también su hermana Fernanda creció.

Ximena es un mamá muy trabajadora, no tiene que ver nada con Teté.

Somos totalmente opuestas, yo tengo dos niños pequeños y debo levantarme a las cinco y media de la mañana para dejar todo listo antes de salir a las grabaciones. Es bastante agotador, no pensé que lo iba a ser tanto, pero me organizó y tengo una gran mujer que me ayuda en casa, pero igual trato de llegar temprano y estar con ellos. Es duro ser madre y trabajar, no es fácil, pero todo es cuestión de organizarse.

Dejando de lado los cuestionamientos al personaje, ¿te dan libertad para aportar en las grabaciones de la historia?

El trabajo es fuerte, pero no puedo negar que me divierto muchísimo porque nos dan libertad para aportar, jugar con el personaje y a mí eso me encanta, además con mis compañeros estamos todo el tiempo proponiendo de cómo vamos a enfrentar las escenas. A veces se nos ocurre alguna locura y nos los permiten, pero también hay casos en los que muchas veces nos dicen que no, que es un exceso.

Lo bien que le va a la telenovela es el reflejo de lo bien que se lleva todo el equipo.

Siempre lo decimos, lo hablamos, la verdad es que puede sonar como una mentira, pero no tienes idea lo bien que nos llevamos todos en el elenco, siempre nos estamos riendo, vemos la novela, y comentamos las escenas, todo ese ambiente de cordialidad y buena vibra suma y eso se ve reflejado en la pantalla.

Hay una interrogante entre los seguidores de “Maricucha” y tu personaje. ¿cambiará Teté?

Eso nosotros no lo sabemos, el guion y lo que sucede con los personajes se escribe en el camino, digamos depende mucho del público y sus deseos para con la historia. Yo también tengo mis interrogantes sobre Teté, cuando se entere que su marido la engaña con Carlita, ¿cómo reaccionará? Me interesa lo que va a suceder con ella, pero todo es un misterio.

XIMENA DÍAZ

Actriz. Estudió actuación en los talleres de Alberto Ísola y Roberto Ángeles y debutó en la televisión en la telenovela de Iguana, “La mujer de Lorenzo”. En el teatro se inició en “Rancho”, obra dirigida por Francisco Lombardi.