Ximena Hoyos se pronunció luego de ser captada junto a Mario Irivarren en un viaje a Paracas. Ambos viajaron el fin de semana acompañados de un amigo.

En las imágenes que difundieron ‘Amor y Fuego’ mostraron a Ximena y Mario juntos, lo que desató especulaciones tras la reciente ruptura del conductor del podcast ‘La Manada’ con Onelia Molina.

No obstante, la exintegrande de ‘América Kids’ fue enfática al descartar una relación sentimental y aseguró que no hay nada que ocultar. “ No tenemos nada que esconder ”, manifestó ante las cámaras del programa de Rodrigo González.

“ Fue un plan de la nada. Me preguntó qué planes el fin de semana porque sí somos amigos, sí hablamos y todo; y yo le dije: ‘Si quieres ir a Paracas, vamos con Raúl’ ”, sostuvo la actriz.

También minimizó la exposición mediática: “ A Mario lo siguen hasta el baño, ¿me seguirán? Ya pues, no tenemos nada que ocultar ”.

Además, la influencer negó que exista algo más que una amistad: “ ¿Mario y yo? Imposible, imposible, no ”, aseguró.

No obstante, dejó entrever que tiene una relación de confianza con Mario Irivarren, al indicar que lo aconsejó luego de su polémico ampay en Argentina.

“Uno tiene que aprender de sus errores y ya está. Yo no voy a contar qué hablo con Mario, no voy a contar qué hablo con nadie”, sostuvo.