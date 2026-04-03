Ximena Hoyos volvió a acaparar la atención tras ser vista en un viaje con Mario Irivarren, quien recientemente terminó su relación con Onelia Molina luego de ser captado en un ‘ampay’ por una presunta infidelidad. La situación desató numerosos comentarios en su cuenta de Instagram, los cuales no fueron bien recibidos por la actriz.

Hoyos decidió pronunciarse ante los cuestionamientos. Su respuesta sorprendió a muchos y avivó el debate entre los seguidores.

La polémica comenzó cuando un programa de espectáculos difundió imágenes del viaje a Paracas. En dichas imágenes se aprecia a Ximena Hoyos ocupando el asiento de copiloto junto a Mario Irivarren.

La situación generó malestar entre los usuarios, quienes recordaron el reciente ‘ampay’ de Mario n un yate con otras mujeres, cuando todavía mantenía una relación con Onelia.

“Esta no tiene empatía con las mujeres o simplemente gusta de él”, cuestionó una usuario.

Tras ello, la actriz dijo: “ O sea uno tiene que dejar de ser amigo de alguien por los errores que comete ”.

Varios usuarios continuaron cuestionando su actitud, calificándola de inapropiada en ese contexto. “¡Tibia y apañadora! Así sería tu definición”, fue otro de los comentarios que dejaron.

La influencer respondió con firmeza: “ Entonces, así nadie tendria amigos ni amigas ”.