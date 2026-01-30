Todo indica que Xiomy Kanashiro se ha convertido en la consentida de ‘Amá Charo’, madre de Jefferson Farfán, ya que ambas se muestran muy unidas y felices en redes sociales. Tras regresar de su viaje, la bailarina incluso afirmó que siente mucho cariño por su suegra.

En una entrevista con un reportero de ‘Amor y Fuego’, Xiomy fue consultada sobre los rumores de una supuesta distancia con la madre de su pareja, los cuales negó de manera rotunda.

“ En realidad, los comentarios que habían dicho, nosotras desde el inicio nos hemos llevado súper bien. Ella sabe lo mucho que yo la quiero y todo tranquilo. Yo no tengo nada que explicar a la gente, mi suegra sabe lo mucho que yo la quiero y con eso me basta ”, sostuvo.

Fue entonces cuando el reportero le señaló a la bailarina que había logrado ganarse el afecto de la familia de Jefferson Farfán, dado que siempre se les ve juntos y ella incluso pasa tiempo con los hijos del exfutbolista.

“Sí, creo que sí. Ya estamos bien y tranquilos, eso es lo importante. Yo creo que los dos estamos muy enfocados en nuestra relación y en nuestro trabajo, lo esencial es que todo esté lleno de bendición para nosotros”, añadió.

Asimismo, le preguntaron a la “Chinita” sobre la posibilidad de integrarse al canal digital de Jefferson Farfán, opción que no descartó, señalando que le resultaría cómodo trabajar junto a su pareja.

“Él en sus cosas y yo en mis cosas, cada uno en su trabajo (...) Yo hago mis cosas por mí misma. Él (Jefferson) está enfocado en sus cosas, La Casa de la Comedia ha hecho un podcast como de cumbia... pero no le veo nada de malo trabajar para él si es que en algún me dice ‘amor, aquí’. Pero así estamos bien”, concluyó.

Jefferson Farfán sorprende ayudando a vender ropa a Xiomy Kanashiro en pleno live

Jefferson Farfán llamó la atención al aparecer en una transmisión en vivo de Xiomy Kanashiro, en la que promocionaba sus prendas. El exfutbolista incluso posó con la ropa para apoyar el emprendimiento de su pareja.

“Esta faldita viene con shortcito es talla S... Hay S y M en ambos”, se le escucha decir al exseleccionado peruano.

Además, la aparición de Farfán impulsó el número de espectadores en la transmisión, que llegó a superar los 13 mil conectados.

“Bueno chicos, ya nos vamos a dormir”, expresó Xiomy. “Cuídense muchooo… dame luz, bebé, oño”, añadió el conductor de Enfocados al despedirse.