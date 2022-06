Hace unos días, la Sunat dispuso que los influencers deben de pagar impuestos tras obtener ganancias de OnlyFans y Patreon. Por ese motivo, Xoana González se presentó en el programa ‘ATV Noticias Al Estilo Juliana’ para dar su punto de vista.

“Una vez que ingresa (el dinero) a tu cuenta del banco, lo ingresas al sistema financiero y lo declaras. Yo tengo mi contador de hace años, y no entiendo de eso. Pero este año declaré tanto, que tengo que buscar un cheque que no fui a retirar porque me daba saldo a favor” , comentó.

Xoana González sobre filtraciones de sus videos de OnlyFans: “Al final es publicidad”

Xoana González y su esposo se presentaron en JB en ATV, para contar divertidas anécdotas que han pasado durante sus grabación para OnlyFans. Cabe mencionar que la argentita también se pronunció sobre la infiltración de sus videos en redes sociales, pidiendo que no apoyen la piratería.

“Se supone que el OnlyFans es una red privada que solo es consumida por los suscriptores, entonces por qué todo el mundo tienen sus videos en sus celulares o en sus computadoras”, le preguntaron a Xoana González.

La también modelo confesó que no puede hacer nada con la piratería, pero detalló que esas filtraciones a la larga es como publicidad.

“Hemos dado de baja varios videos (...) al final es como publicidad, porque si te gustó uno, entonces la gente busca y solo encuentra uno o cuatro, pero en OnlyFans encuentras como 500 (...) hay que entender que existe la piratería y hay que tomar conciencia de que si te gusta el trabajo de uno tienes que suscribirte”, contó Xoana.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE