Xoana González es uno de los personajes más queridos por el publico peruano. Por ese motivo, ella no es ajena a lo que pasa en la farándula y, en una entrevista, comentó sobre el caso de Melissa Paredes y su aún pareja el Gato Cuba.

“Es un tema delicado, hay una nenita hermosa de por medio y tiene la fortuna de tener dos padres que la aman. La verdad que todos los que nos hemos divorciado sabemos que cuando uno decide separarse, debe haber pasado mínimo seis meses o un año de que las cosas estaban mal”, comentó para Trome.

Luego continuó con: “le tengo muchísimo cariño, éramos ‘rechicas’ y no sé si es por el cariño que le tengo, pero voy a tratar de estar del lado de ella, como mujer hay que apoyarnos y entendernos. No sé qué es lo que pasó en el hogar de Melissa, pero cuando el hombre saca los pies del plato o pone ‘los cachos’ no es tan criticado como cuando lo hace una mujer. Pero la realidad es que veo que hay un juzgamiento mucho mayor a la mujer, la sociedad está acostumbrada a que haya este tipo de cosas, ninguno de nosotros sabe qué pasó en su matrimonio, lo saben ellos y se respeta”.

Rodrigo Cuba pide a juez de familia la tenencia completa de su hija con Melissa

Magaly Medina reveló que el futbolista del club de la Universidad César Vallejo Rodrigo Cuba pidió a un juez, del Juzgado de Familia de Lima, la tenencia completa de su hija con Melissa Paredes.

“Él ha presentado todo este expediente porque eso de que quiero la tenencia compartida, era un discursito que estaban haciendo, pero al parecer, como las cosas cada día se ponen color de hormiga. Melissa Paredes sale, retruca, se defiende, argumenta, acusa, bueno”, dijo la popular ‘Urraca’ en ‘Magaly TV: La Firme’.

“Parece que Rodrigo ha decidido dar un zarpazo y es que ahora le pide al juez especializado del Juzgado de Familia que le dé la tenencia completa de su menor hija. Está pidiendo en esta demanda la tenencia completa de su pequeña hija de cuatro años que procreó con Melissa Paredes”, agregó.