Hace unas semanas, Xoana González sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al contar que presentó algunos síntomas de COVID-19, por lo que decidió someterse a una prueba antígena para confirmar si estaba contagiada de coronavirus.

“Ayer pasé una noche media rara, me duele muchísimo la garganta, así que bueno ahora en un rato me vienen a hacer la antígena a ver qué onda. Es que me niego, pero también hay que ser súper responsables con esta enfermedad. Si hay síntomas, hay que hisoparse”, manifestó Xoana en sus historias de Instagram.

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para revelar que venció a la COVVID-19, ya que los doctores le dieron de alta.

“Ya no tengo COVID. Fueron los 15 dias, hace dos semanas (...) ya no contagio, ya tengo los anticuerpos, incluso estoy mejor con los que no tienen. Ya no contagio, ya tengo el alta médica”, confesó la modelo en Instagram.

