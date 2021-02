La modelo Xoana González sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al contar que presentó algunos síntomas de COVID-19, por lo que decidió someterse a una prueba antígena para confirmar si estaba contagiada de coronavirus.

“Ayer pasé una noche media rara, me duele muchísimo la garganta, así que bueno ahora en un rato me vienen a hacer la antígena a ver qué onda. Es que me niego, pero también hay que ser súper responsables con esta enfermedad. Si hay síntomas, hay que hisoparse”, manifestó Xoana en sus historias de Instagram.

Asimismo, Xoana González contó que entre los síntomas que presentó fue la pérdida del gusto, lo cual descubrió al probar frutas y no sentir absolutamente nada.

Poco después de someterse a la prueba de descarte de COVID-19, la argentina confirmó que dio positivo para el coronavirus y lamentó que se haya contagiado pese a todos los cuidados que tuvo.

“Me cuidé como nadie. ¿Alguien alguna vez me vio en un privadito o en Punta Hermosa en una juerga? Para qué me cuidé todo este tiempo, nos vamos a morir todos gente”, expresó Xoana González aún en shock por su resultado positivo.

