La modelo Xoana González sorprendió a todos al revelar que le rompió el celular a su esposo Javier González, con quien se casó por civil hace solo un mes.

La exchica reality argentina contó que el hecho ocurrió cuando conversaban sobre sus amores platónicos y su pareja le dijo que el suyo era la actriz Scarlett Johanson, confesión que provocó los celos de Xoana González.

“Scarlett Johanson como que no es una buena opción para decirle a la persona, no sé, me puse celosa. Me puse celosa y sin querer le agarré el teléfono y se lo tiré contra el sofá, pero el sofá lo rebotó, fue culpa del sofá”, señaló Xoana González en un enlace con Magaly Medina.

Sin embargo, la modelo argentina aclaró que ella misma se encargó de pagar la reparación del celular, pues le había roto la pantalla.

“Es que se la puso a stalkear así en mi cara y me enojé, me puse celosa”, agregó Xoana González, quien contó que están viajando a Argentina para pasar junto a su familia las fiestas de fin de año.

En conversación con Magaly Medina, Xoana González le preguntó si es que ella no siente celos del amor platónico de su esposo. Sin embargo, la polémica conductora de televisión respondió que el amor platónico de su esposo siempre ha sido ella y que casarse fue un sueño cumplido para él.

Como se sabe, la historia de Xoana González y su esposo, el empresario Javier González, comenzó luego de que se conocieran gracias a que él le hizo un delivery de pizza.

