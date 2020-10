La delincuencia la sufrimos todos, pero los personajes del espectáculo tienen la posibilidad de llegar a más personas y comentar acerca de lo que les sucede a diario. Es es el caso de Xoana González, quien reveló que fue víctima de un robo.

La modelo argentina publicó en su Instagram una serie de “stories” sobre lo que vivió el día en el que dos sujetos a bordo de una moto lineal le arrancharon el celular y que hasta el momento no ha podido superar el episodio.

“Me pasó horrible eso. No sé. Fueron sueños post traumáticos. Es traumático para mí perder mi número y todos los contactos y empezar de cero”, comentó.

Ella detalló qué trámites realizó luego del robo de su celular. Entre tanto nerviosismo, no se acordaba de la operadora que había contratado para los servicios de su móvil.

“Lo manejé bien. Llegué y llamé a Movistar, me dijeron “señora, tiene Entel” Aparte yo decía, tranquila, me robaron, estoy bien. Lo dejé todo para tratar de solucionar los temas, cuando me aflojo se me baja la presión”, apuntó.

La reacción de la modelo fue llamativa, tanto así que considera que los ladrones hubieran decidido devolverle el celular si la hubiesen visto y escuchado.

“De lo que se salvó el choro, si el choro estaba acá, creo que me devolvía el teléfono y me decía que me largara”, sostuvo.

Por último pidió que sus contactos más cercanos le envíen un mensaje a través de su Instagram a fin de volver a contarlos como contactos.

“A la gente que tenía mi número y le escribía habitualmente decirles que ya no lo tengo más y que me manden su número por Instagram. No se pasen de vivos, yo me acuerdo con quien hablaba, o no"

Xoana González revela que le robaron el celular. (Instagram)