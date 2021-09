Xoana González ha estado en el ojo de la tormenta luego de que diera a conocer que compró un departamento gracias a sus ingresos en OnlyFans, la conocida plataforma para adultos. Sobre este tema respondió a Instarándula y dejó más de una frase.

“Lo compré honradamente, trabajando. Yo tampoco ando pidiendo publicidad. Yo no hago pidiéndole a nadie que haga lo que yo hago ni viva lo que yo vivo. No es algo fácil tampoco. Que sea buen dinero no significa que sea algo fácil. Tuvimos que pasar todo un proceso para llegar a hacer estos videos”, sostuvo a Samuel Suárez.

“A mí la verdad que la moralidad de los demás es tan subjetiva que me dejó de importar, creo que nunca me importó. Quiero aclarar que yo no soy ejemplo de nadie. No ando haciendo una marcha desnudándome, diciéndole a la gente que sea como yo”, agregó.

Sobre su personalidad, la modelo comentó que solo pretende que la gente no tenga reparos en hablar sobre su sexualidad, pero que eso no implica que todos tengan cuenta en la plataforma.

“Me encanta poder influir en que la gente pueda aprender a pensar libremente, pero no se confundan. Yo no hago diciendo que vengan todos a grabar OnlyFans. No me molesta que opinen de mi vida, no me interesa tampoco. Lo que le pido a la gente es que ahorre”, comentó.

“Yo vivo súper austera, no me interesan las carteras, los viajes. Siempre fui frontal, directa, congruente y responsable de mis actos, de mi dinero, de mi vida. No le hago mal a nadie, no es ilegal”, añadió.

