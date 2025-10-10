Más de 20 bandas se reunirán este 1 de noviembre en la primera edición del Xtreme Fest, encuentro que busca ser el centro del rock nacional en una época de cambios. La cita será en el Centro de Convenciones Festiva.

El cartel es prometedor y tendrá bandas que han sido claves en diferentes épocas. Por un lado estará M.A.S.A.C.R.E, propuesta que apareció a mediados de los 80s que ha cultivado desde ese momento un el heavy metal peruano. Luego estarán 6 Voltios, quienes llevan casi 30 años al servicio del punk rock.

A ellos sumarán bandas claves como Inyectores, Aeropajitas, Psicosis, Serial Asesino, OldSchoolBand, Plasma97, Recarga, Mutante, Vaselina y más. En otra línea, veremos a Muteki, Maldito Antisocial, Kike Punk, Bala Perdida, entre otras.

El objetivo de Xtreme Fest es revivir una esencia que marcó a generaciones. Por eso, convoca en un mismo escenario a grandes bandas que no suelen coincidir hoy en día, ofreciendo al público la oportunidad de experimentar la intensidad y la camaradería que antes era más común en la escena musical peruana. Las entradas aún están disponibles en Passline.