Ya en los cines "Killapa Wawan", la nueva película del reconocido director peruano César Galindo, con la actriz Magaly Solier.

El reconocido director peruano César Galindo presenta “Killapa Wawan” en las salas locales, película que consolida su apuesta por un cine profundamente enraizado en la cultura andina y hablada íntegramente en quechua. Tras el impacto de “Willaq Pirqa”, el cineasta regresa con un relato que combina drama, espiritualidad y realismo mágico, invitando al público a sumergirse en un universo donde lo visible y lo invisible conviven de manera natural.

La historia sigue a Killari, una niña de 13 años elegida para convertirse en bailarina de danza de tijeras, portadora de un linaje ancestral que despierta en ella como herencia y destino. Mientras su madre se resiste a ese llamado, su abuelo encuentra en la danza una esperanza de continuidad, iniciando un proceso de transmisión que pone en tensión la memoria, la resistencia cultural y el vínculo entre generaciones.

"Killapa Wawan" combina drama, espiritualidad y realismo mágico, invitando al público a sumergirse en un universo donde lo visible y lo invisible conviven de manera natural.

El filme está protagonizado por Carolina Luján, Magaly Solier, Reynaldo Arenas y Andrés “Chimango” Lares, junto a un elenco de danzantes provenientes de Ayacucho y Huancavelica, cuyas interpretaciones aportan autenticidad y fuerza a la narrativa. El regreso de Magaly Solier al cine adquiere un significado especial al filmarse en su tierra natal, reforzando el vínculo entre la historia y el territorio que la inspira.

Con "Killapa Wawan", César Galindo continúa su trilogía cinematográfica en quechua, reafirmando su compromiso con un cine que reivindica la lengua y la cosmovisión andina como universales. La película se presenta como una experiencia sensorial y emocional que invita al espectador a reconectarse con la memoria ancestral y a reconocer la vigencia de una cultura viva que se expresa, resiste y se renueva en la gran pantalla.

