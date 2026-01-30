El reconocido director peruano César Galindo presenta “Killapa Wawan” en las salas locales, película que consolida su apuesta por un cine profundamente enraizado en la cultura andina y hablada íntegramente en quechua. Tras el impacto de “Willaq Pirqa”, el cineasta regresa con un relato que combina drama, espiritualidad y realismo mágico, invitando al público a sumergirse en un universo donde lo visible y lo invisible conviven de manera natural.

La historia sigue a Killari, una niña de 13 años elegida para convertirse en bailarina de danza de tijeras, portadora de un linaje ancestral que despierta en ella como herencia y destino. Mientras su madre se resiste a ese llamado, su abuelo encuentra en la danza una esperanza de continuidad, iniciando un proceso de transmisión que pone en tensión la memoria, la resistencia cultural y el vínculo entre generaciones.

El filme está protagonizado por Carolina Luján, Magaly Solier, Reynaldo Arenas y Andrés “Chimango” Lares, junto a un elenco de danzantes provenientes de Ayacucho y Huancavelica, cuyas interpretaciones aportan autenticidad y fuerza a la narrativa. El regreso de Magaly Solier al cine adquiere un significado especial al filmarse en su tierra natal, reforzando el vínculo entre la historia y el territorio que la inspira.

Con "Killapa Wawan", César Galindo continúa su trilogía cinematográfica en quechua, reafirmando su compromiso con un cine que reivindica la lengua y la cosmovisión andina como universales. La película se presenta como una experiencia sensorial y emocional que invita al espectador a reconectarse con la memoria ancestral y a reconocer la vigencia de una cultura viva que se expresa, resiste y se renueva en la gran pantalla.