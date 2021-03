El conductor de televisión, Yaco Eskenazi se defendió de quiénes lo tilda de pisado. Así lo hizo en el programa ‘América hoy’ donde lo invitaron a hablar sobre dicho tema. Él aseguró que solo le gusta engreír a Natalie Vértiz, quien está esperando su segundo bebé.

“A mí me encanta hacer feliz a mi esposa, si me llama voy… No me gusta que me califiquen como un hombre pisado, yo soy un hombre feliz que le gusta engreír a su esposa”, dijo Yaco Eskenazi. Y de inmediato, la conductora Janet Barboza le preguntó cómo se considera dentro de la relación, y él dijo, “perdidamente enamorado”.

ZONA POPULAR | Yaco Eskenazi aseguró que no es “pisado”

El capitán de los guerreros contó que Natalie le elige la ropa porque sabe más de moda y que él siempre le carga la cartera: “Mi esposa es una reina, y una reina no va a cargar maletas”, dijo entre risas.

Yaco y Natalie anunciaron que tendrán a su segundo bebé. Sobre este tema, Eskenazi señaló que espera que su bebé sea varón.

“Quisiera una niña, pero estuve soñando con un bebé hombre, porque quiero que Natalie se mantenga como la reina de la casa y tenga a tres hombres que la aman… Cada vez que veo imágenes de cómo empezó todo, creo que Natalie y yo tuvimos mucha suerte de enamorarnos, no es nada difícil estar con Natalie, el matrimonio se tiene que trabajar, pero conocerla ha sido una suerte”, recordó emocionado.

‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ se estrena el 7 de marzo

Yaco Eskenazi se mostró emocionado por el próximo estreno de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ donde comparte la conducción con Ethel Pozo.

“Cada vez que se acerca la fecha de estreno vuelvo a sentir emoción, cosquillas en el estómago, porque nos hemos hecho dueños de este horario. La aceptación incondicional del público es lo que todo conductor busca, y ser parte de ‘Mi mamá cocina’ es gratificante y emocionante, estoy agradecido cien por ciento con el público”, dijo el conductor.

Mientras que su compañera Ethel Pozo aseguró que el programa volverá este 7 de marzo con novedades para su público.

“Estoy muy feliz por esta quinta temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, llegamos con novedades y con todas las ganas de llevar diversión a sus hogares”. Además, los seguidores le preguntaron sobre las críticas que recibe y ella contestó: “Me encanta que vean mi trabajo, ya sea para comentarlo o para criticarlo, no quiero pasar por agua tibia”.

