Yaco Eskenazi opinó ante cámaras sobre esta ola de infidelidades que vienen siendo descubiertas en las parejas de la farándula limeña.

“Si en algún momento te equivocas, pues tienes que buscar la manera de resarcir el error, si es eso lo que quieres (…) si una pareja se quiere separar, que lo haga y ya no hagas más daño” , comentó el también actor.

El exchico reality confesó que no perdonaría una infidelidad y que en sus anteriores relaciones si les fue infiel.

“No (perdonaría una infidelidad), No (he sido infiel), bueno ahora con Natalie no, pero antes sí, yo lo he dicho antes de conocer a Natalie y no era muy correcto, pero gracias a Dios, la vida me presentó así, conocí a Natalie y con ella conocí el amor”.

NATALIE VÉRTIZ EXPRESA SU AMOR POR SU ESPOSO

Hace algunos meses, la modelo estuvo en la redacción de diario Correo, en la que dio unos tips para que las parejas puedan llevar una convivencia sana y duradera. Cabe mencionar que ella habló sobre su relación matrimonial con Yaco y contó que la buena comunicación con él y la confianza han sido pilares que sostienen su matrimonio.

“Esto es un proyecto de vida. Uno tiene que entrar al matrimonio de esa manera, porque si tu piensas que todo va a ser igual como el primer día de matrimonio que todo es ‘mi amor’, pues no es así. Tú te vas enamorando de la persona en varias etapas”, comentó la exguerrera.

