El conductor de televisión, Yaco Eskenazi contó que quiere casarse por religioso con su esposa Natalie Vértiz, sin embargo como su familia es judía tendrían que evaluar por qué religión se casarían.

“Mi familia es de ascendencia judía y tendríamos que ver, a mí lo que me gusta es hacer feliz a mi esposa y si ella siente que este es el siguiente paso, yo feliz”, señaló el conductor de TV.

Así lo dijo a sus seguidores en un en vivo que realizó junto a su compañera Ethel Pozo, donde anunciaron que este 7 de marzo estrenan la quinta temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi acaban de anunciar que serán papás por segunda vez en el programa ‘Estás en todas’. Sin embargo, durante el en vivo, Yaco recordó cómo fue el primer embarazo de la modelo.

“Todo el embarazo de Natalie fue bonito, mágico, vi como una persona iba creciendo dentro de su panza. Natalie es una persona linda, especial, nunca estuvo pesada durante su embarazo, solo tuvo antojos de naranjas (risas). Recuerdo que la veía caminar con la panza, y es algo muy bonito porque me enamoré de la panza y de lo que está adentro”, dijo el también empresario.

El capitán de los guerreros en el reality ‘Estoy es guerra’ aclaró que no tiene problemas cuando le dicen viejo. “No me molesta, la vida tiene etapas, y la vida va pasando para todos, yo nunca cumplí 29, me quedé en los 28, me siento lleno de vida, ya cuando me veo en el espejo es otra cosa (risas)”, reconoció.

‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ se estrena el 7 de marzo

Yaco Eskenazi se mostró emocionado por el próximo estreno de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ donde comparte la conducción con Ethel Pozo.

“Cada vez que se acerca la fecha de estreno vuelvo a sentir emoción, cosquillas en el estómago, porque nos hemos hecho dueños de este horario. La aceptación incondicional del público es lo que todo conductor busca, y ser parte de ‘Mi mamá cocina’ es gratificante y emocionante, estoy agradecido cien por ciento con el público”, dijo el conductor.

Mientras que su compañera Ethel Pozo aseguró que el programa volverá este 7 de marzo con novedades para su público.

“Estoy muy feliz por esta quinta temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, llegamos con novedades y con todas las ganas de llevar diversión a sus hogares”. Además, los seguidores le preguntaron sobre las críticas que recibe y ella contestó: “Me encanta que vean mi trabajo, ya sea para comentarlo o para criticarlo, no quiero pasar por agua tibia”.

