En medio de la controversia generada por la llamada ‘Operación Argentina’, Yaco Eskenazi sorprendió al revelar que no aceptaría asistir a una despedida de soltero en un yate.

El exchico reality sostuvo que este tipo de contextos podría exponerlo a interpretaciones equivocadas, incluso si no hay malas intenciones de por medio.

Durante su intervención junto al ‘Loco’ Wagner, el también conductor explicó que prefiere evitar escenarios que puedan prestarse a cuestionamientos.

“Si me invita un amigo mío, un buen amigo, no iría, porque creería que me voy a meter en un problema solamente por estar ahí. Así yo me quiera cuidar, así mi cabeza vaya (sin intenciones), si voy a estar en un yate, rodeado de mujeres, ya es una escena (que da de qué hablar)”, afirmó.

El presentador de ‘La Granja vip’ recordó además una decisión similar en el pasado, cuando declinó asistir al Mundial de Rusia. Según comentó, el ambiente de euforia y consumo de alcohol podía derivar en situaciones fuera de control.