Yaco Eskenazi relató que recibió numerosos mensajes de amigos asegurándole que era el protagonista del ampay de Magaly Medina. Aunque asegura que no se ha portado mal, confesó haber sentido algo de miedo y dudas.

“ Ayer (lunes) mucha gente me decía que ya se venía mi ampay, y con todo eso me hicieron tener miedo, me hicieron hasta dudar... pero yo pensaba, pero si yo ni he salido, he estado siempre con mi mujer, no he salido ni un día solo, siempre me acuesto temprano ”, expresó en el podcast “La Manada”.

“Quizás sea un ampay de hace veinte años o han creado algo con la inteligencia artificial para jod...”, agregó.

Luego, aseguró que sobre sus hombros recae la gran responsabilidad de mantenerse fiel: “ Lo que ahora siento es una tremenda presión ”.

“ Realmente es un gran peso sobre mis hombros, que no sé hasta cuándo voy a poder soportar, ja, ja. Yo soy el hombre más feliz del mundo, me gusta estar encerrado en mi casa... y vi el ampay junto a Natalie ”, añadió.

Por su lado, Natalie Vértiz se pronunció al respecto: “ Sabía firmemente que Yaco no era, yo puse mis manos al fuego por mi marido ”.