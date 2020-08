Yaco Eskenazi generó polémica el pasado sábado al afirmar en una entrevista a “Estás en Todas” que Ethel Pozo e Ignacio Baladán eran “amigos que quieren ser más amigos”. Este lunes en “América Hoy”, el presentador puso en aprietos a Pozo por el chico reality y decidió aclarar la frase, esto luego de lo reclamos de la hija de Gisela Valcárcel.

“Amiga, yo en todo momento te he protegido. Si tú ves bien la nota, ves que to dije que eran ‘amigo que quieren ser más amigos’, no que ‘quieren ser más que amigos’”, afirmó el esposo de Natalie Vértiz.

Por su lado, Renzo Schuller señaló que todo se trataba de un mal entendido porque una “palabrita puede cambiar todo el contexto”. Del mismo modo, Ethel Pozo le pidió a ambos que no la enreden, pues hablaban de manera continua de Baladán.

“Entonces, lo que tú quieres decir es que está bonita la amistad, que sigamos siendo amigos y sigamos conociéndonos más”, cuestionó la conductora a Eskenazi. “Creo que tienen muchas cosas en común, como el arte culinario, por ejemplo... El tiktok (...) Hay un ‘match’”, añadió Ezkenazi. Finalmente, Schuller y Eskenazi afirmaron que Baladán y Pozo podrían ser muy buenos amigos si ellos lo quisieran.

Cabe resaltar que Pozo fue cuestionada sobre su vínculo con el integrante de “Esto es guerra”. En una entrevista al diario Trome señaló que los empezaron a vincular por un chiste de “Choca” Madros. “Ignacio fue en marzo a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y ahí nos hicimos amigos, es buena onda, ‘pilas’ y tiene buena vibra, pero somos solo amigos”, afirmó.

Yaco Eskenazi sobre Ignacio Baladán y Ethel Pozo

VIDEO RECOMENDADO

Ignacio Baladán sobre encuentro con Ethel Pozo

Ignacio Baladán sobre encuentro con Ethel Pozo