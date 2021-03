En la reciente edición de ‘Esto es Guerra’ no dudaron en comentar sobre el anuncio del segundo embarazo de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi. El capitán de los ‘Guerreros’ recordó los inicios de su relación con la modelo y la primera vez en que se enteraron que serían padres.

MIRA AQUÍ: Yaco Eskenazi contó que quiere casarse por religioso con Natalie Vértiz

“Hace ocho años aquí entre todos ustedes empecé a construir probablemente la historia más importante de mi vida que es Natalie, Liam y ahora este bebé en camino. (...) Estoy emocionado y agradecido porque la vida ha sido buena conmigo”, expresó emocionado el también actor.

Yaco Eskenazi habló del embarazo de Natalie Vértiz en 'EEG'

Por su parte, Johanna San Miguel se mostró bastante contenta por la noticia y recordó que durante sus primeros días en el programa soñó dos veces con un embarazo.

MIRA AQUÍ: Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz revelan la tierna forma de contarle a su hijo Liam sobre su embarazo

“Somos una familia y en realidad saber que Natalie va a volver a tener un bebé, tú sabes cómo los quiero, son como hijos para mí”, comentó la conductora del reality juvenil.

Finalmente, Yaco Eskenazi derramó algunas lágrimas al dedicarle unas emotivas palabras a su esposa, con quien se convertirá en padre por segunda vez.

“Gracias por haberme elegido para caminar esta vida juntos. El otro día veía esos videos y lo único que quería era abrazarla y besarla. Y es verdad lo que decía en uno de esos videos, esto no para de crecer, no paro de enamorarme de ti, de la mujer en la que te has convertido y orgulloso de que caminemos juntos. Gracias infinitas veces”, sentenció Yaco Eskenazi.

VIDEO RECOMENDADO

Yaco Eskenazi asegura que no es “pisado”

ZONA POPULAR | Yaco Eskenazi aseguró que no es “pisado”