Yahaira Plasencia fue consultada por el fin de la breve relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro.

“ Esa persona no está en mi vida hace cinco años, no es un tema relevante para mí, cada persona actúa como quiere actuar y está bien ”, declaró la cantante para “América Hoy”.

Asimismo, la salsera dijo que prefiere no opinar sobre la ruptura de su expareja, aunque expresó: “ No sé por qué no le duran las parejas (a Jefferson Farfán). Lo conozco pero preferiría no decir lo que pienso porque no es un tema relevante en mi vida. Yo le deseo el bien a todo el mundo, si encuentran el amor que lo disfruten y si han terminado o no, por algo también será, así es la vida ”.

Aunque Yahaira no quiso referirse directamente a la actriz de “La Casa de la Comedia”, se pronunció sobre las oficializaciones.

“Yo creo que una mujer no se tiene que sentir ni más ni menos cuando un hombre te oficializa porque para empezar, no te está oficializando el rey de España ni Dios. Una mujer se tiene que sentir bien consigo misma en todo aspecto, sin necesidad que alguien venga y te oficialice, cada persona lleva su relación como uno cree”, sostuvo.

Por otro lado, la artista le pide a los organizadores de eventos que no generen morbo sobre este tema, al tener intenciones de contratarla en conciertos donde esté también Xiomy.

“Yo entiendo el trabajo de cada persona porque yo empecé así también. Todo bien, pero no quiero que creen show o morbo de eso porque no quiero estar metida en algo que hace mucho tiempo no está en mi vida. Cuando subo al escenario prefiero subir al último o en mi horario, subir, cantar, bajar, igual hubo prensa, igual declaré con mucho respeto, pero lo que no quiero es que me involucren con gente que no conozco o que no tengan que ver en mi vida”, finalizó.

