La gira de Yahaira Plasencia en Estados Unidos desató nuevamente la polémica en la farándula local, tras las críticas de Magaly Medina por la convocatoria de público en una de sus recientes presentaciones.

Las imágenes del programa de la ‘Urraca’ evidenciaron un local con baja concurrencia, lo que provocó comentarios sobre la proyección internacional de la salsera.

La cantante reaccionó desde el extranjero a las críticas de la conductora de televisión, publicando un video de su show en Instagram con un mensaje dirigido a ella.

“ Yo feliz con mi trabajo, tú preocúpate en el fracaso de tu rating ”, escribió Yahaira mostrando su posición sobre las críticas a su gira.

En su más reciente programa, Magaly Medina opinó sobre el concierto de Yahaira Plasencia en Estados Unidos, señalando que el recinto elegido era demasiado grande para la cantidad de asistentes mostrada en las imágenes.

“ Se presentó allá y, miren, había poquísima gente. Cuatro gatos en Virginia, cuatro gatos. Y no podemos decir que ahí no hay peruanos. Hay muchos peruanos en Virginia, en Washington, muchísimos peruanos ”, sostuvo la periodista.