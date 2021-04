A través de un mensaje publicado en su historia de Instagram, Yahaira Plasencia informó a sus seguidores que hará su descargo este martes sobre lo ocurrido el último fin de semana en una casa de Cieneguilla, inmueble que fue intervenido por la Policía por la realización de una fiesta en plena emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Hoy a las 7 p.m. haré mi descargo. Responderé todas sus preguntas”, escribió la intérprete de “Y le dije no” sin dar mayores detalles.

Se especula que Yahaira Plasencia hará su pronunciamiento a través de una trasmisión en vivo por sus respectivas redes sociales, y no por ningún canal de TV.

Después de que se viralizarán las imágenes de la intervención policial al inmueble de Cieneguilla, en la que se le ve escondida en la maletera de un vehículo, la salsera decidió pronunciarse a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Los detalles de esta intervención y cómo se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo – que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes- prefiero reservarlos por el momento; solo puedo decir, que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aun cuando en algún punto no la comparta”, se lee en las primeras líneas de comunicado.

Tras ello, la salsera dijo que lamenta profundamente su proceder, pues “entiendo que no hay nada que lo justifique; menos aún por el terrible estado de emergencia que está atravesando el país y el mundo entero”.

Finalmente, la también chica reality pidió perdón a la Policía y a sus fans. “Quiero extender mis disculpas, principalmente, a la Policía Nacional, pues no tendría que exponerse en este tipo de situaciones absurdas y totalmente evitables, y solo deberían enfocar sus esfuerzo en problemas que realmente nos aquejan”, puntualizó.

