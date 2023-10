Yahaira Plasencia decidió ponerle fin a los rumores que soltó Samahara Lobatón, quien afirmó hace algunos días que Jefferson Farfán fue el encargado de ponerle su orquestra salsera.

En ese sentido, la cantante estuvo en el programa “Más Espectáculos” y fue Jazmín Pinedo la que le consultó sobre las fuertes declaraciones de la hija de Melissa Klug, quien además afirmó que Yahaira fue la “culpable” de que Farfán terminara con su mamá.

“Samahara Lobatón habló en un programa y comentó un poquito que esta orquesta que tu tuviste en algún momento no era tuya, sino que era de Jefferson Farfán. ¿Cómo lo tomaste?”, le consultó Jazmín.

“La verdad no es muy enterada, recién me entero ahorita por mi jefe de prensa que me dijo también y bueno, ahora contigo... La verdad no he escuchado, no sé lo que ha hablado. No la conozco”, manifestó Yahaira.

Asimismo, indicó que ella sabe la verdad detrás de todas estas especulaciones sobre la “inversión” que habría tenido el exfutbolista con ella durante su romance.

