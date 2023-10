Fiorella Retiz confiesa que sueña con casarse: “Quiero entrar de blanco, así como en ‘Crepúsculo’”

Fiorella Retiz aseguró que sueña con enamorarse y en un futuro casarse en una playa. La exreportera fue criticada tras protagonizar un ampay con Aldo Miyashiro, quien estaba casado con Érika Villalobos.

La periodista confirma que aún cree en el amor y el matrimonio le hace mucha ilusión. “ (¿Deseas casarte?) Sí, deseo entrar de blanco, casarme en la playa o algún tipo de cabañita, así como en ‘Crepúsculo’. Me muero porque me pidan la mano, tener el anillo ”, expresó a Trome.

Sin embargo, la integrante de ‘La Casa de Magaly’ aclaró que no se casaría con cualquiera, pues no quiere divorciarse. “Sí creo en el matrimonio. Deseo y espero en algún momento casarme, pero quiero estar segura porque no deseo divorciarme. Eso sale más caro que casarte. Por eso digo que ando de a pocos, también me gustaría vivir en Europa y estudiar producción audiovisual”, añadió.

