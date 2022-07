La presentación de Yahaira Plasencia en la gala 19 de los Premios Juventud trajo consigo rumores que la vinculan sentimentalmente con su productor Sergio George, según dio a conocer el programa “Magaly TV: La Firme”.

Según imágenes difundidas por el programa de espectáculos, la salsera peruana fue consultada por medios internacionales sobre una posible relación con el productor estadounidense de ascendencia puertorriqueña.

Durante la conferencia de prensa que ofreció tras su participación en el evento musical, un periodista puso en aprietos a la cantante peruana al preguntarle directamente si era pareja de Sergio George.

“¿Es cierto que existe un romance entre tú y el maestro?, le preguntaron a Yahaira. “Ojalá”, respondió Sergio George provocando que la intérprete de “La cantante” esboce una risa nerviosa.

Acto seguido, la ex de Jefferson Farfán aseguró que estaba al tanto de las especulaciones, sin embargo, aclaró que considera al puertorriqueño con un padre.

“No, no, no, se ha dicho muchísimo, pero no. Hace tres años que ya venimos trabajando muchísimo y he aprendido tanto de Sergio. de su disciplina, su experiencia, de su trayectoria”, agregó.

